Лукашенко: какие бы трудности ни создавали санкции, для нас это повод нарастить внутренние резервы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал устойчивое созидание в качестве одного из векторов развития страны. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил необходимость последовательной реализации решений Всебелорусского собрания, реализуя вектор на устойчивое созидание.

"Ключевые решения, принятые на форуме, остаются для нас приоритетами, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Какие бы трудности ни создавали санкции, для нас это повод нарастить внутренние резервы, совершенствовать систему управления, работать с инвесторами и каждый день добавлять. Мы ни на миллиметр не должны упасть по валовому внутреннему продукту, по движению нашей экономики. Ни в коем случае, недопустимо", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что для руководителей предприятий сейчас горячая пора - время заключения контрактов, поиска рынков сбыта и точек роста. "Снижения производства, продаж продукции промышленности и сельского хозяйства быть не должно. В этом суть наших антисанкций", - сказал он.

Особое внимание, по словам Президента, следует уделить городам - 80-тысячникам: "Мы приняли все решения. Там должно прежде всего активно работать руководство этих городов. Но и губернаторы должны обращать внимание, а министры (там, где поставлена задача, приняты планы) должны их реализовывать".-0-