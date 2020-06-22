ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 июня 2020
Минск Облачно с прояснениями +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
06:34 Заяц: мы не имеем права забыть подвиг наших предков во время Великой Отечественной войны Регионы
06:01 Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-24 июня Общество
05:12 Лукашенко: никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно Президент
04:56 Лукашенко: катастрофы никакой, но мы должны защитить то, что имеем Президент
04:33 Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором Президент
04:25 Лукашенко: подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом на пути к Победе Президент
03:42 Лукашенко прибыл для участия в памятном мероприятии в Брестской крепости Президент
03:41 В Беларуси - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны Общество
00:59 В Чехии сильные дожди - есть погибшие и пропавшие без вести В мире
00:30 В горах Италии ледник спасают от таяния брезентом В мире
21.06.20
21.06.20 23:59 В Китае приступили к динамическим испытаниям поезда на магнитной подушке Технологии
21.06.20 23:35 В мире за сутки выявлено более 183 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
21.06.20 23:09 ФОТОФАКТ: Сильная гроза и ливень в Бресте Регионы
21.06.20 22:30 "Локомотив" победил "Оренбург" и вышел на второе место в футбольном чемпионате России Спорт
21.06.20 22:27 Футболисты "Шахтера" не смогли победить "Рух" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21.06.20 22:21 Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне COVID-19 Общество
21.06.20 22:02 В Сомали cемь человек погибли в ходе терактов В мире
21.06.20 21:30 ФОТОФАКТ: Дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет" Регионы
21.06.20 20:56 По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП - Чуприс Общество
21.06.20 20:16 В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии Общество
21.06.20 20:12 У санитарной авиации в Беларуси есть будущее - Богдан Общество
21.06.20 19:58 "Витебск" победил футболистов "Минска" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21.06.20 19:30 В многоэтажке в Киеве произошел взрыв В мире
21.06.20 18:51 В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали полицейские В мире
21.06.20 18:26 Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге Президент
21.06.20 18:01 БАТЭ обыграл "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21.06.20 17:46 Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-23 июня Общество
21.06.20 17:14 Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз В мире
21.06.20 17:07 Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов В мире
21.06.20 17:01 Бранко Миркович покинул "Цмокi-Мiнск", перейдя в чемпионат Литвы Спорт
Все новости
Все новости
Президент
22 июня 2020, 04:56

Лукашенко: катастрофы никакой, но мы должны защитить то, что имеем

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

22 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что независимость очень дорого стоит и ее необходимо защищать. Об этом он заявил сегодня, общаясь в Бресте с участниками памятного мероприятия по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо вам. Вы нам по-прежнему нужны. Иногда бывает завоевать проще, чем защитить", - сказал глава государства, общаясь с ветеранами.

"Катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…", - сказал белорусский лидер.

"Вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. И я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы - народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что, конечно, везде есть свои недостатки, в том числе и в западных странах, и в США. "Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели", - заметил белорусский лидер.

Он призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку. "Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача - защитить его", - заявил глава государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ Лукашенко
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно
Александр Лукашенко Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором
Александр Лукашенко Лукашенко: подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом на пути к Победе
Лукашенко прибыл для участия в памятном мероприятии в Брестской крепости
Фото из архива Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге
Фото из архива Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором
Лукашенко в Светлогорске открыл движение по новому электрифицированному участку железной дороги
В Беларуси выздоровели и выписаны 37 666 пациентов с COVID-19
По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП - Чуприс
Топ-новости
Лукашенко: никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно
"Качество, импортозамещение, экспорт" - Лукашенко назвал основные направления в следующей пятилетке
Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-24 июня
Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне COVID-19
Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий
Заяц: мы не имеем права забыть подвиг наших предков во время Великой Отечественной войны
В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии
"Не могли оставить коллег в сложное время" - почему студенты-медики работают с COVID-19
Война мне до сих пор снится - интервью
Врач-инфекционист Марина Терешкова: я абсолютный патриот своей специальности
РЕПОРТАЖ: Девушки-кинологи впервые представят Беларусь на Армейских играх - история Екатерины и Злодея
Концерт, фейерверк и открытие фонтана - Минск отметит 3 июля зрелищно
В медицине важны ответственность и участие, без этого в профессии не задерживаются - главврач роддома
Более 8 тыс. молодых специалистов работают в белорусском здравоохранении
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.