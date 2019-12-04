Лукашенко: каждое обращение - показатель безразличия местной власти к проблемам людей

4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обратить внимание на работу с обращениями граждан. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"По моему поручению Администрация Президента держит этот вопрос на особом контроле. К сожалению, к Минской области есть серьезные претензии. По количеству и содержанию обращений на сегодняшний день можно сказать, что должностные лица на местах не осознают в полной мере важность работы с населением. Поэтому и граждане, не находя понимания в местных органах власти, вынуждены искать справедливость и защиту, обращаться в вышестоящие органы", - заявил белорусский лидер.

По его словам, свыше 70% вопросов, поступающих из Минской области в адрес главы государства, Администрации Президента, Совета Министров, Комитета государственного контроля, - это вопросы, которые могут и должны своевременно решаться на местах.

"Каждое обращение - это показатель безразличия местных органов власти к проблемам людей. Вы знаете мое отношение к таким фактам и таким управленцам", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-