Лукашенко: каждый губернатор должен "подарить" белорусскому народу крупный инвестпроект

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Каждый губернатор должен "подарить" белорусскому народу крупный инвестиционный проект. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о перспективах развития Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что перед правительством и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста как в районах, так и в целом по областям. "То есть каждый губернатор должен достать и положить народу "в подарок" крупный инвестиционный проект в течение пяти лет", - образно выразился глава государства.

В Гродненской области намечено строительство нового азотного комбината. Но этот проект по своим масштабам и значению глава государства назвал скорее общереспубликанским. "Это будет крупный проект, но губернатор должен подумать о еще одном, среднем проекте, именно личном, можно сказать, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Председатели райисполкомов должны подумать, что они оставят после себя, объект, которым вы будете гордиться".-0-