Лукашенко: КГК играет значимую роль в противодействии экономической преступности

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов КГК с 100-летием образования органов государственного контроля Беларуси, сообщили БЕЛТА в
"Ваше ведомство на всех этапах становления молодой суверенной республики играло значимую роль в деле противодействия преступности в сфере экономики. Особая благодарность ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в создание и развитие этой структуры", - говорится в поздравлении.
Сотрудников Комитета государственного контроля отличают высокий профессионализм, полная самоотдача, верность долгу и закону. "От вашей принципиальности и объективности во многом зависит эффективность использования финансовых и материальных ресурсов страны, - подчеркнул глава государства. - Убежден, что, сохраняя и приумножая традиции, сотрудники ведомства и в дальнейшем будут с честью решать сложные многоплановые задачи по защите интересов Беларуси и укреплению ее экономической безопасности".-0-
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