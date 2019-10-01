Лукашенко: КНР в условиях нарастающих международных вызовов эффективно продвигает модель мирного развития

1 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения Китайской Народной Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За 70 лет своей новой истории Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии, повышении благосостояния граждан, - подчеркнул глава государства. - В условиях нарастающего числа международных вызовов ваша страна эффективно продвигает модель мирного развития и сотрудничества на основе принципов всеобщей выгоды, недискриминации, равноправия. Приумножая опыт и усилия прошлых поколений, китайский народ неуклонно приближается к осуществлению мечты о Великом возрождении китайской нации. Достижения вашей страны заслуживают самой высокой оценки и вызывают восхищение".

Александр Лукашенко отметил значительную динамику взаимодействия Минска и Пекина в политической, экономической и многих других областях. "Отношения между нашими государствами последовательно выходят на очередной исторический этап, который будет наполнен новыми событиями и практическими результатами, - выразил уверенность Президент. - В Беларуси искренне ценят дружбу, доверие и уважение, которые нерушимыми узами скрепляют наши народы. Сегодня мы можем с гордостью продемонстрировать миру многочисленные плоды двустороннего сотрудничества".

Глава белорусского государства пожелал Си Цзиньпину и его семье крепкого здоровья и успехов, а гражданам Китая - дальнейшего прогресса и процветания.-0-