Лукашенко коллективу "Беларуськалия": вы ставите перед собой амбициозные задачи и успешно решаете их

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников ОАО "Беларуськалий" и ветеранов калийной промышленности с профессиональным праздником - Днем шахтера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Горнодобывающая отрасль - одна из ключевых для экономики страны. Благодаря вашей нелегкой и ответственной работе Беларусь сегодня является крупнейшим производителем и поставщиком калийных удобрений на мировом рынке", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что ценный опыт нескольких поколений горняков, отточенный в трудностях и переданный молодежи, позволяет коллективу "Беларуськалия" ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их.

"Не останавливаясь на достигнутом, сейчас вы реализуете очень важный и нужный проект - строительство нового горно-обогатительного комбината, который станет еще одним драйвером отечественной горно-химической отрасли. Пусть ваши профессионализм, сила духа, созидательная энергия и далее способствуют росту благосостояния белорусов и процветанию нашей земли", - пожелал Президент.-0-