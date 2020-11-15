Лукашенко - коллективу Белорусского радио: вы создаете контент высокого профессионального уровня

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского радио с 95-летием организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что с основанием Белорусского радио началась и история отечественного радиовещания, его творческого и технического развития.

"На протяжении десятилетий многие поколения дикторов, редакторов, журналистов пользовались заслуженным доверием, искренней любовью и уважением миллионов слушателей. Развиваясь и совершенствуясь, вы создавали общественно-политический, социально-экономический, музыкально-художественный контент высокого профессионального уровня, - говорится в поздравлении. - Убежден, благодаря сохранению и приумножению богатых традиций предшественников ваш коллектив будет и впредь дарить своей аудитории яркие эмоции и впечатления, реализовывать актуальные творческие проекты".

Александр Лукашенко пожелал работникам Белорусского радио крепкого здоровья, неисчерпаемого вдохновения, новых свершений во благо сильной, независимой и процветающей Беларуси.-0-