Лукашенко - коллективу СТВ: убежден, вы сохраните оригинальность и эксклюзивность

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ЗАО "Столичное телевидение" с 20-летием со дня основания телеканала. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За эти годы СТВ заслужило доверие зрителей не только столичного региона, но и всей страны. Востребованность и популярность являются закономерным результатом слаженной командной работы профессионалов высокого уровня, знающих и любящих свое дело, честно и достойно выполняющих журналистский долг", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем "Столичное телевидение" будет развиваться, внедрять самые современные технологии, не потеряет злободневности и остроты, сохранит оригинальность и эксклюзивность.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, интересных проектов и покорения новых профессиональных вершин.-0-