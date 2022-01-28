Лукашенко: конструктивные организации должны заполнить пустоты там, где ранее гнездились иноагенты

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конструктивные общественные организации должны заполнить пустоты в тех сферах, где ранее гнездились так называемые иностранные агенты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Конструктивные общественные организации должны заполнить пустоты в тех сферах, где ранее гнездились так называемые иностранные агенты, - подчеркнул белорусский лидер. - Ведь в чем суть многих действовавших длительное время некоммерческих организаций и фондов? В том, что они противопоставляли себя государству, получая за это гранты иностранных фондов. У них даже не было цели встроиться в государственную политику и реально работать, помогая тем самым власти концентрироваться на более важных вопросах".-0-