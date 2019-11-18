Лукашенко: контакты Беларуси и Латвии способствуют укреплению безопасности и стабильности в регионе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Латвии Эгилса Левитса и народ этой страны с национальным праздником - 101-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Между нашими странами, тесно связанными общей историей, близкими традициями и культурой, установились добрососедские отношения. Активные контакты в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях способствуют повышению доверия и взаимопонимания, укреплению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества на пользу народов обеих стран и пожелал Эгилсу Левитсу крепкого здоровья и успехов, а жителям Латвии - мира и благополучия.-0-