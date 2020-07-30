Лукашенко Королю Марокко: в период испытаний из-за коронавируса важно сохранять сотрудничество

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником - Днем Трона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что отношения Минска и Рабата основываются на традициях дружбы и уважения. "В период испытаний, вызванных пандемией коронавируса, важно сохранять достигнутый уровень нашего двустороннего сотрудничества. Убежден, что совместными усилиями мы сумеем в полной мере реализовать значительный потенциал развития взаимодействия в экономике, науке, образовании и других отраслях", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду VI крепкого здоровья и осуществления планов, а жителям Марокко - счастья, мира и процветания.-0-