Лукашенко: коррупция - это ржавчина, унижение человека

Александр Лукашенко во время выступления
7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает неприемлемость коррупции, борьба с которой будет продолжена. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
"Коррупция - это ржавчина, унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко также отметил важность слышать и иметь связь с обычными людьми. "Мы должны видеть людей", - подчеркнул он.
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