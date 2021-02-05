Лукашенко: ковид лечить надо, не забывая о лечении и других заболеваний

5 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что наряду с эффективным лечением COVID-19 следует уделять должное внимание лечению других заболеваний, в том числе онкологических. На это глава государства обратил сегодня внимание во время общения с представителями научной сферы после официальной церемонии вручения дипломов докторов наук и аттестатов профессоров, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов рассказал о белорусском опыте лечения гепатита С, который заметен и на международном уровне. По его словам, Всемирная организация здравоохранения отметила Беларусь как одну из стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита С.

Кстати, ученая степень доктора медицинских наук была присуждена Дмитрию Данилову как раз за установление генетических факторов, определяющих эффективность лечения хронических вирусных гепатитов В и С, и доказательство высокой эффективности лекарственных средств прямого противовирусного действия, производимых в Беларуси для лечения пациентов с вирусным гепатитом С. Он автор более 110 научных работ.

Александр Лукашенко, выслушав выступление доктора медицинских наук об опыте лечения вирусного гепатита, отметил: "Для нас это очень актуально сейчас. Мы увлеклись ковидом и забыли, что надо лечить и другие болезни. Мы об этом говорили еще в начале первой волны - что ковид ковидом, но не надо забывать и о других заболеваниях. И вы, наверное, заметили: вот Европейский союз сейчас заговорил об онкологии. Беда. Кто-кто, а больные онкологическими заболеваниями ждать-то не могут. Пошла смертность от онкологии".

Президент подчеркнул, что в Беларуси этой проблеме уделили внимание еще при первой волне, а также при второй волне: "Старались онкологические центры не перегружать лечением иных болезней".

Глава государства сказал, что в Европе сейчас вкладывают огромные средства в спасение людей от онкозаболеваний. "Поэтому ваша тема созвучна с этой проблемой нашего непростого времени", - заметил Александр Лукашенко, комментируя выступление Дмитрия Данилова.-0-