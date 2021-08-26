Лукашенко: крестьян просто по определению обижать нельзя 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует надежно обеспечить соблюдение интересов производителей сельскохозяйственной продукции при поставках переработчикам. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем концерна "Белгоспищепром" Анатолией Бубеном и заместителем премьер-министра Александром Субботиным, передает корреспондент БЕЛТА.





"Вы имеете тесные отношения, в силу того, что получаете сырье от крестьян, с сельхозпредприятиями. Это уже, скорее, к вам, Александр Михайлович, вопрос, какие у них есть проблемы в этом плане, не обижают ли они крестьян", - отметил Президент.





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Александр Лукашенко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя обижать людей, занятых в сельском хозяйстве. "И не потому, что вы лишитесь сырьевой базы. Вы ее никогда не лишитесь. Потому что государство будет делать все для того, чтобы эта сырьевая база была. Но крестьян просто по определению обижать нельзя. Они у нас не самые богатые", - акцентировал внимание белорусский лидер.-0-