Лукашенко: критика в адрес Белкоопсоюза за неповоротливость и "абыякавасць" зачастую объективна

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко признает, что критика в адрес Белкоопсоюза зачастую объективна. Об этом он заявил, принимая участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, вынужден сделать вывод, что понимание таких простых вещей и вообще остроты момента, в котором живет страна, есть не у всех работников на местах. И критика в адрес Белкоопсоюза в средствах массовой информации за неповоротливость, "абыякавасць", наплевательское отношение к людям зачастую объективна", - сказал глава государства.

Например, как докладывает Комитет государственного контроля, выявлены факты отсутствия элементарной информации для граждан о возможности вывоза собранной продукции с личного подворья, а отдельные приемозаготовительные пункты и вовсе часто закрыты по непонятным причинам. "В итоге обиженные таким отношением люди пишут жалобы во все инстанции. А товар гниет и пропадает", - отметил Президент.

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