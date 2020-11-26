Лукашенко - Лаврову: наши встречи всегда продуктивны

26 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил продуктивность встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с главой МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши встречи всегда продуктивны, с моей точки зрения, по крайней мере для меня особенно и для Беларуси, для нашей прежде всего внешней политики, потому что есть возможность, как вы часто говорите, сверить часы, и мы этим пользуемся, - сказал Александр Лукашенко. - Все-таки вам приходится больше вертеться на международной арене, в этом бешеном мире, и ваша позиция, точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Минске с рабочим визитом. Уже прошла его встреча с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Сегодня состоится совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. В числе вопросов, которые будут рассмотрены, - выполнение программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы, включая координацию действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Будут затронуты состояние отношений с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.

По итогам заседания планируется подписание совместных документов, включая план межмидовских консультаций на 2021 год и постановление коллегий, в котором найдет отражение проблематика договоренностей по рассмотренным вопросам.-0-

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