Лукашенко лично поздравил Назарбаева с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства лично поздравил коллегу с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили и актуальную деловую повестку двусторонних отношений. В 2021 году отмечается положительная тенденция к росту взаимного товарооборота, который по итогам января - сентября приблизился к $800 млн, прибавив почти на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Ожидается, что по итогам текущего года двусторонний товарооборот достигнет уровня в 1 млрд.

В центре внимания во время телефонного разговора также была работа на территории Казахстана семи крупных сборочных производств белорусской техники и оборудования: МТЗ, "Гомсельмаша", МАЗа, "Бобруйскагромаша" и других машиностроительных предприятий. В целом особо отмечена необходимость дальнейшей интенсификации взаимодействия по всему спектру белорусско-казахстанского сотрудничества.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили и график предстоящих встреч.-0-