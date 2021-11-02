2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично провел экскурсию по своему кабинету для Ромы Когодовского, который сегодня награжден орденом "За личное мужество", сообщает БЕЛТА.
На фотографиях, которые распространил Telegram-канал "Пул Первого", Рома находится за рабочим столом Президента Беларуси. Александр Лукашенко в этот момент ему что-то рассказывает и держит в руках папку с документами.
На еще одной фотографии глава государства вместе с Ромой у большого глобуса тоже о чем-то беседуют.
Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил государственные награды школьнику Роману Когодовскому и спасшим его медицинским работникам.
Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов, на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.
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