Лукашенко: Литва может допрыгаться

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию в отношениях с Литвой тяжелой и грозящей серьезными последствиями для этого государства. Соответствующие заявления он сделал в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С Литвой тяжелая ситуация?" - спросил интервьюер.

"Тяжелая", - подтвердил Президент.

"Как-то надо сейчас думать, что делать, искать пути и разговаривать с Россией, чтобы цены остались комфортные, правильные", - предположил журналист, подразумевая прежде всего ситуацию с транспортировкой калийных удобрений.

"Мы разговариваем. Давно разговариваем с Россией", - ответил Александр Лукашенко.

"Но Литва потеряет все?" - уточнил Владимир Соловьев.

"Литва может допрыгаться, - заявил белорусский лидер. - Они зря это затеяли. Никакая Америка и Европа им не поможет".

"На 30% бюджет формировался за счет Беларуси. А сейчас что? Они думают, что им сейчас европейцы или американцы это компенсируют? Нет. Завтра сменится в Америке Президент, власть, и новая власть, как это обычно бывает, забудет, что делала старая и обещала. Вот и все", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этой связи журналист также напомнил, что Литва выступила против Китая. Однако Президент обратил внимание, что это было не самостоятельное решение литовского руководства: "Вы же знаете, кто к этому их толкнул. Им это надо было? Не надо".

На уточняющий вопрос, удалось ли найти возможность и транспортные потоки для поставок белорусского хлоркалия помимо литовского направления, глава государства отметил, что рассматривалось соответствующее предложение от представителей украинского бизнеса о перевалке через порты Одессы. Однако впоследствии украинцы отказались от этой идеи.

"Собственники по башке получили секунд за 20 после того, как эти идеи высказали?" - спросил журналист.

"Через несколько суток, да", - ответил Президент.

"А вы искренне считали, что они смогут сделать это мимо американцев?" - уточнил Владимир Соловьев.

"Я-то понимаю тренд, но я не думал, что они таким образом ответят, - сказал белорусский лидер. - Почему не думал? Потому что они понимают, что все равно мы отгрузим этот калий". Александр Лукашенко отметил поддержку российской стороны в решении вопроса о перевалке белорусских удобрений через их территорию.-0-