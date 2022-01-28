Лукашенко - Литве: вы к войне ведете, а в ней победителей не будет

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит смысла, зачем Литва пытается вести войну с Беларусью, прежде всего экономическую. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы с Беларусью зачем воюете, вы зачем товары наши в порт не пускаете? Вы же к войне просто ведете: сегодня - к экономической, завтра - к горячей", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что литовское руководство в этой войне не поддержит даже собственный народ, а экономика Литвы будет уничтожена. "Вы же угробите портовые хозяйства, грузы некому будет грузить. Вот договоримся сейчас с Россией - и там никакие грузы грузиться не будут. Мы будем грузить все в российских портах. Транспорт остановится: мы не пустим ваш экспорт через Беларусь. Забудете эту дорогу. А договоримся с Россией - и по другим дорогам не попадете", - предупредил о возможных последствиях Президент.

"Пока еще безумство на контроле и контролируемо, давайте вернемся к нормальному сотрудничеству, не будем смотреть друг на друга как на врагов. В этой войне победителей не будет", - призвал Александр Лукашенко. Он добавил, что Беларусь, несмотря на все действия Литвы, готова перевернуть эту страницу и продолжить развивать сотрудничество.-0-