Лукашенко: любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые попытки запугивания и навязывания постсоветским странам чужой воли будут обречены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушло в историю с развалом великой страны. Любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены", - предупредил Александр Лукашенко.-0-