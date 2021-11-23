Лукашенко: люди должны быть одеты и накормлены

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает ответственность производителей, переработчиков и торговли за цены на продукты питания. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

"И вы, производители, переработчики, торговля ответите за ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания. Мне главное, чтобы люди, имея относительно невысокую заработную плату (хотя мы и здесь выдерживаем свои обещания), могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены. Я не говорю о каких-то вертолетных деньгах, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться", - отметил белорусский лидер.

"Но, тем не менее, здесь наша обязанность есть: инфляция, рост цен на продукты питания (речь о мониторинге и контроле за соответствующими процессами, чтобы цены на продукты питания были приемлемыми для населения. - Прим. БЕЛТА). Это и ваша, и правительства в целом задача", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-