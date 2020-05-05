Лукашенко: люди наши - молодцы, а старики - ну просто красавцы

5 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает меры предосторожности, принятые гражданами в условиях эпидситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент похвалил население за то, что в нынешний период люди самостоятельно стараются принять меры, чтобы поберечь здоровье. "Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие. Люди наши - молодцы. Куда надо сходить, сходят - в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики - те вообще ну просто красавцы. И мы никого не "травили", мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним", - заявил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что пока с поразительной точностью сбывается прогноз, данный ранее белорусскими специалистами: "Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею".

"Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был. Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились", - дал совет глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что многие страны уже постепенно отменяют карантинные мероприятия, несмотря на то что проблема с коронавирусом и гибелью людей окончательно не снята. "Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли, и вторая волна этой эпидемии не накрыла, - это вопрос, - сказал глава государства. - Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время - оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы".-0-