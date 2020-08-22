Лукашенко: люди просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность вернуть жителям Беларуси спокойную жизнь. Об этом глава государства заявил сегодня на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дорогие друзья, люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить", - сказал Президент.

Он поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области. "Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить", - отметил белорусский лидер.-0-

Лукашенко: с понедельника пусть не обижаются, власть должна быть властью "Вы только подумайте, что они нам предлагают, эти "черносотенцы". Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом", - заявил Президент.

Лукашенко: церкви, костелы - не для политики "Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: главная наша забота - люди Президент отметил, что сегодня не все однозначно, в том числе в трудовых коллективах. "Я приветствую разные настроения", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию Госпогранкомитету глава государства поручил усилить охрану по периметру госграниц. "Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию", - сказал он.

Лукашенко: буду я у вас, не буду, никогда не отдавайте свою страну "Буду я у вас, не буду, никогда не отдавайте свою страну. Держите свою землю, не отдавайте никому. Она принадлежит нашим детям, и им негде больше искать земли. Никто им не даст", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: пусть люди говорят на том языке, на котором хотят, так было всегда "В этом прекрасном регионе люди разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко - гражданам о милиции: это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им "Команда из Польши (у нас есть эти телефонные разговоры): давить ментов! За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: у нас с Путиным единое мнение - Беларусь травят, чтобы потом броситься на Россию "Мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко высказался о фейках в отношении действий ОМОНа Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на митинге в Гродно заявил, что вокруг нынешней ситуации в стране и, в частности, действий ОМОНа есть много фейков

Лукашенко: держите всегда голову на плечах, не будете думать - нас всех по колено загонят в чужую землю "Держите всегда голову на плечах! Читайте интернет, смотрите Telegram-каналы, смотрите так нелюбимое государственное телевидение и сравнивайте. Сравнивайте и думайте! Не будете думать, нас всех не под плетку поставят - нас по колено загонят в чужую землю", - подчеркнул белорусский лидер.