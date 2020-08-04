Лукашенко: люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в стране заканчивается трилогия "Малой родины". "Надо сказать, мы немало сделали. Но начатую работу обязательно завершим. Агрогородки доведем до образцового порядка. Деревни, бывшие центрами сельскохозяйственных колхозов, совхозов в основной массе в неплохом состоянии. Остались бесхозные клочки, как я их называю, земли в селах и на хуторах. Уже к концу этого года примем решение: брошенные дома и усадьбы будем продавать людям по простым, понятным правилам и приемлемым ценам. Где-то - просто за символическую плату", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом белорусский лидер обратил внимание, что задача государства - создать инфраструктуру. "Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Вот и вся региональная политика! И не надо ничего выдумывать и не надо слушать простую, обычную постоянную болтовню оппонентов власти, что кому-то на местах не хватает полномочий, что все региональные проблемы решат местные выборы, которые дадут некую мифическую свободу бизнесу. Мы это уже проходили", - отметил Президент.-0-