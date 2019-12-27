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27 декабря 2019, 12:20

Лукашенко: лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на благотворительном празднике во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня как Президента очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь всех вас, каждого нашего ребенка пришло волшебство в виде искренней заботы и душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми. Именно таким должен быть наш праздник", - подчеркнул Александр Лукашенко.

С такой целью вот уже четверть века в Беларуси проводят благотворительный марафон "Наши дети". Президент поблагодарил всех, кто поддерживал и поддерживает эту инициативу. Особую признательность он выразил тем, кто дарит праздник детям, которые сегодня больше всего нуждаются в заботе и поддержке. "Именно так, в добрых делах, продолжаются лучшие традиции белорусов, в чьей жизни никогда не было, нет и не может быть чужих детей", - заявил глава государства.

По его словам, Беларусь всегда готова принять участие в судьбах маленьких граждан других государств. "Мы все-таки живем под мирным небом, в спокойной, тихой и красивой стране. Но далеко не везде так. И мы как истинные благородные люди, как истинные белорусы помогаем этим детишкам", - обратил внимание Александр Лукашенко.

На оздоровление в Беларусь приезжают ребята из разных уголков планеты, в том числе из Японии, Китая, Сирии. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" побывали ребята из более чем 40 стран мира. "И всем им не только мы, взрослые, но прежде всего вы, дети, дарили свои улыбки и свои добрые сердца. Это запомнится навсегда. Это малое, что мы можем сделать для того, чтобы все дети Земли знали: они нужны. И мы, взрослые, в своем большинстве живем и работаем ради счастливого будущего этих детей", - подчеркнул Президент.

Глава государства верит, что юные белорусы станут хорошими людьми - честными, добрыми и трудолюбивыми - и сделают для своей страны что-то очень важное и полезное. "Доказательство - ваши многочисленные дипломы предметных олимпиад, победы на музыкальных и художественных конкурсах, медали в спорте. Я искренне горжусь всеми вашими успехами. Думаю, что таких успехов станет еще больше, когда мы откроем Национальный детский технопарк для самых одаренных юных белорусов. Туда будут иметь возможность приехать наши дети из всех уголков страны, пропуск один - ваши знания и таланты", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства попросил ребят ценить и беречь родителей, дедушек и бабушек, близких людей, которые принимают участие в их судьбе. "Обязательно уважайте своих учителей. Это они сегодня с вами - воспитатели, наставники, учителя. Они выбрали эту благородную профессию, посвятили себя вам, чтобы помочь освоить важные знания, раскрыть и развить ваши таланты, найти свое место в жизни. Пусть успехи каждого станут лучшей благодарностью за их труд", - добавил Президент.

Он пожелал ребятам достичь самых высоких результатов и заверил, что у них обязательно все получится, если будут сильными, крепкими и настойчивыми. "Для этого больше двигайтесь, чаще проводите время на свежем воздухе, особенно в эти долгожданные дни зимних каникул. И даже когда станете взрослыми, верьте в чудеса и дарите добро", - заключил Александр Лукашенко.

Всего на новогодний праздник во Дворец Республики приглашены более 2,3 тыс. ребят. В основном это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители олимпиад, конкурсов и соревнований, учащиеся, которые имеют успехи в общественной работе. Кроме того, гостями праздника стали дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, учащиеся из Вильнюсской гимназии имении Ф.Скорины и Рижской белорусской основной школы.-0-

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