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01 июня 2020, 11:58

Лукашенко: майданов в Беларуси не будет

Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик

1 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Майданов в Беларуси не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с Президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине. "Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - сказал Александр Лукашенко.

"А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только Президентом Лукашенко, не только властью. Народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, "майданутым" это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране", - заявил Президент.

Глава государства при этом акцентировал внимание, что никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но нужно соблюдать рамки закона. "Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста - определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело - контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске - иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик

"Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне - пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям. Мы должны соблюсти порядок. В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу, - заверил Александр Лукашенко. - Я уже военным говорил: один буду против них (шаек и банд. - Прим. БЕЛТА) сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся".

По словам Президента, все должно быть по закону, справедливо, честно и без вранья. "Я Америку не открыл. Мы должны действовать в этом плане. И кто хочет по закону пройти этот период, мы к ним будем относиться с уважением", - сказал он.

Александр Лукашенко попросил Валерия Вакульчика охарактеризовать ситуацию и представить свою точку зрения. "Мне информации достаточно, тем не менее она у вас в обобщенном виде. Я хотел бы знать положение дел в Беларуси с точки зрения Комитета госбезопасности. И это не только то, что я тут на злобу дня сказал по поводу этих, которые нам майдан пытаются устроить. У нас и экономическая безопасность, продовольственная, военная и прочие многие направления. Они сейчас потихоньку обостряются. Потому что острый политический период", - отметил глава государства.

Валерий Вакульчик
Валерий Вакульчик

Президент образно охарактеризовал обстановку, заметив, что, по сути, имеют место сразу несколько "пандемий". Одна в области здравоохранения. "Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем ее. Тут уже не скажешь, что мы врем. Идите в больницу, смотрите и так далее", - добавил Александр Лукашенко.

"Наложилась на это политическая пандемия в связи с выборами, экономическая пандемия (кризис во всем мире - не наша вина, беда наша). Ну и ряд других пандемий, которые бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос. Мы с этими пандемиями должны справиться", - заявил Президент.

"Я уже не называю инфопандемию. Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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