Лукашенко: Малайзия является надежным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Верховного правителя Малайзии, султана Паханга Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха Шаха и всех жителей этой страны с Национальным Днем Малайзии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении долгого времени Малайзия является надежным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии, отношения с которым традиционно строятся на принципах дружбы, доверия и уважения", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что обе страны в скором времени вернутся к полноформатному взаимодействию в торгово-экономической сфере и по другим направлениям сотрудничества.-0-