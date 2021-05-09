Лукашенко: мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что каждый год 9 Мая белорусы приходят к монументу Победы, продолжают традицию встреч фронтовиков и партизан у Вечного огня и других памятных мест.

"Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас, наследников тех, которые не пришли с войны, - каждого третьего! Мы как никто другой хлебнули этого горя и постоянно говорим, что война страшна. Нам не нужна война! Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне", - заявил Александр Лукашенко.

Именно поэтому, подчеркнул Президент, белорусам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов Великой Победы, мира и созидания.-0-