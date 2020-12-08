Лукашенко - медикам в Столбцах: вы оказались политически сильными людьми

Александр Лукашенко во время посещения больницы
8 декабря, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы назвал местных медиков политически сильными людьми, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства напомнил, как некоторые журналисты пытались весной раскачать ситуацию в Столбцах и рассказывали людям неправду о ситуации в районе. "Было непросто, но вы справились. Вы просто молодцы", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко