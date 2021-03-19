Лукашенко: меня в последнее время настораживает "драка вакцин"

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую конкуренцию на рынке среди производителей вакцин от COVID-19. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива ОАО "Молочный мир", передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня очень настораживает в последнее время "драка вакцин". Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - сказал глава государства.

Он напомнил, что скоро в Беларуси начнут производство российской вакцины, а до конца года ожидается получение и полностью отечественного продукта.

Александра Лукашенко настораживает и то, что как будто специально подогревают тему пандемии: регулярно сообщается о появлении все новых штаммов коронавируса. Однако Президент отметил, что пока не делает на эту тему каких-то выводов.

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Александр Лукашенко