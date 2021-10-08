Лукашенко местной власти: политику мифического рынка и наблюдения со стороны следует прекратить

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без нормальной работы с местными органами власти существующие проблемы в Белкоопсоюзе не решить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не решим ни одной проблемы, которые я обозначил, без нормальной работы с местными органами власти, - сказал Александр Лукашенко. - Потребкооперация представлена в каждом регионе страны. Пока облисполкомы, Минский горисполком и председатели районов не перестанут отмахиваться от этих вопросов, ничего не сдвинется с места. Политику мифического рынка, медленного умирания, стагнации и наблюдения со стороны (мол, это не мое) следует прекратить".

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