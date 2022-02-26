Лукашенко: местные органы власти и спортивные функционеры должны лучше работать с юниорами

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные органы власти и спортивные функционеры должны больше внимания уделять подготовке резерва в различных видах спорта. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства сегодня посетил Республиканские соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам в "Раубичах". Президент понаблюдал за соревнованиями и принял участие в церемонии награждения победителей и призеров биатлонных эстафетных гонок.

"Результаты мы еще проанализируем и посмотрим, какая школа, какие тренеры показали какие результаты, чтобы, откровенно скажу, понимать, иметь с ними дальше дело или же расстаться. Поэтому должен быть анализ, - сказал Александр Лукашенко. - Главное, что я увидел: есть ребята, есть девочки хорошие. Но с ними работать надо".

Вместе с тем глава государства считает, что некоторые области, например, Брестская и Гомельская, могли выставить больше спортсменов. "Почему, чего не хватает? Что, нельзя подготовить спортсмена на лыжероллерах в сезон, а потом хотя бы десяток-другой человек с одной и другой области перебросить в Витебск? У нас же школы есть, пускай занимаются. Отвратительная работа и органов власти, и спортивной общественности. То есть есть о чем поговорить при отчете Министерства спорта, вице-премьера и руководителей Национального олимпийского комитета. Надо сейчас разобраться, оставить тех, кто хочет работать со спортсменами, и тех, кто хочет бежать на лыжах".

Вместе с известными белорусскими биатлонистами перед стартами Президент протестировал лыжную трассу и стрельбище. По его словам, для нынешней поры года трасса просто идеальная. "Утром было пожестче, потом, естественно, немножко растоптали эту трассу. Но скольжение было отличное. Подушка хорошая, снег хороший, погода идеальная", - отметил Александр Лукашенко.-0-

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