Лукашенко: металлургия была и остается делом сильных, трудолюбивых и стойких духом людей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Металлургия всегда была и остается делом избранных: сильных, трудолюбивых и стойких духом людей, способных работать в непростых, как правило, горячих условиях", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что на сегодняшний день большинство металлургических предприятий страны являются модернизированными, высокотехнологичными комплексами, а выпускаемая на них продукция по своим качествам и конкурентоспособности соответствует лучшим мировым образцам.

"Ваша отрасль - это тот фундамент, на котором базируется любое производство, строительство, транспорт и в целом функционирование народно-хозяйственного комплекса и социальной сферы. Отсюда особые внимание, почет и уважение за доблестный труд. Убежден, вам по силам решение самых трудных и ответственных задач. Пусть так будет и впредь. И пусть каждый рабочий день будет в радость, а результат всегда приносит заслуженное удовлетворение", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых трудовых свершений на благо Беларуси.-0-