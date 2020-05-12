Лукашенко: методом Беларуси по реагированию на коронавирус воспользовались и другие государства

12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Методом Беларуси по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время совещания

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (от болезней, отягощенных коронавирусом. - Прим. БЕЛТА) в Беларуси за эти три месяца", - заявил белорусский лидер.

"Посмотрите на восток - дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия", - добавил глава государства.-0-

Лукашенко: головой все отвечают за спасение жизней людей "Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения", - заявил глава государства.