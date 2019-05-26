Лукашенко: между Беларусью и Грузией достигнут высокий уровень партнерства

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Между Республикой Беларусь и Грузией достигнут высокий уровень партнерства, прочным фундаментом которого являются духовная близость культур наших народов, общая история, хорошие человеческие отношения и взаимодополняемость экономик, - говорится в поздравлении. - Убежден, что расширение сотрудничества, наполненного совместными проектами в самых разнообразных отраслях, будет и в дальнейшем способствовать успешному развитию обоих государств".
Александр Лукашенко пожелал Саломе Зурабишвили крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, а гражданам братской Грузии - мира и процветания.-0-
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