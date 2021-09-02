Лукашенко: между Минском и Ханоем сложились отношения настоящей дружбы, неподвластные внешнеполитической конъюнктуре

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Современный Вьетнам согласно заветам Хо Ши Мина успешно продолжает строить независимое и справедливое государство для народа", - подчеркнул глава белорусского государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что между Минском и Ханоем сложились отношения настоящей дружбы и доверия, которые неподвластны внешнеполитической конъюнктуре.

Президент Беларуси также выразил убежденность: "Двустороннее взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и культуры имеет значительный потенциал, и мы сумеем реализовать его в полной мере, несмотря на ограничения, вызванные мировой пандемией, другие временные сложности".-0-