Лукашенко: милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел. Об этом он заявил сегодня, назначая Юрия Караева на должность главы МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь", - сказал глава государства.

Напутствуя Юрия Караева, глава государства высказал пожелание, чтобы он был твердым, решительным, в меру жестким и вместе с тем уважал людей. "Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли - так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, - должен получить. Все должно быть честно и справедливо, - сказал Президент. - Это ваш принцип работы. И дисциплина. Единственное, я вас просто прошу: не засиживайтесь на месте здесь, в Минске. Больше бывайте в подразделениях. Обязательно надо побыть во всех областных управлениях внутренних дел. Ну и в городах - крупных, районных".

Говоря о назначении Юрия Караева на пост министра, глава государства отметил, что принял это решение накануне, причем на безальтернативной основе. "Я определился еще раньше: когда о вас шла речь, когда я у вас был. Я не просто так к вам приехал тогда. И я понял, что вы можете в перспективе быть министром или занимать более высокую должность. Это если обращаться к тем временам, когда я посещал ваше подразделение", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что подобные кадровые перестановки не бывают внезапными. "Понятно, что я как Президент видел определенные тенденции в кадровых изменениях в силовых структурах. И тогда я определился, что Юрий Хаджимуратович может нам пригодиться на конкретной работе", - добавил он.

Глава государства при этом подчеркнул, что хоть Юрий Караев и военный человек в структуре органов внутренних дел, это милиции сейчас как раз и нужно. Это в том числе связано с тем, что функция следствия ранее была передана из сферы ответственности милиции. "Есть Следственный комитет. Что у милиции осталось - фактически каждый день боевая работа - что общественный порядок, что борьба с бандюганами - криминальная милиция, что ОМОН и военная составляющая", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил и личные качества Юрия Караева: "Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они и хорошо ко мне там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю".-0-