Лукашенко: миллионы зрителей страны и зарубежья знают Спиридович как ведущую "Славянского базара в Витебске"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку Республики Беларусь Елену Спиридович с юбилейной датой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вся ваша творческая жизнь неразрывно связана с белорусским телевидением, - отметил глава государства. - Миллионы зрителей нашей страны и зарубежья знают вас как ведущую знаковых культурных мероприятий, среди которых особое место занимает международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

"Ваши яркие талант, удивительное обаяние, интеллигентность, чуткое и уважительное отношение к аудитории являются образцом высочайшего профессионального мастерства", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал заслуженной артистке крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.-0-