Лукашенко: Минск и Пекин успешно противостоят всем враждебным выпадам и демонстрируют крепость дружбы и стойкость

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня Китай, справившись с пандемией коронавируса нового типа, стал одной из немногих стран в мире с положительной динамикой экономического роста. В этом велика ваша личная роль - мудрого руководителя трудолюбивого китайского народа", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил мнение, что показательно развивается и двусторонний диалог между Беларусью и Китаем, в котором уже прочно закрепились такие характеристики, как "нержавеющее братство" и "всепогодное партнерство", что подтверждается конкретными результатами сотрудничества. Президент уверен, что вместе странам удастся вывести отношения на более высокий стратегический уровень.

"В последнее время наши страны показали всему миру образцовый пример взаимодействия, - подчеркнул Александр Лукашенко. - На международной арене, сталкиваясь с сильным внешним давлением, Минск и Пекин успешно противостоят всем враждебным выпадам, демонстрируя крепость дружбы и стойкость".

Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь выступает активным участником инициативы "Один пояс, один путь", важной частью которой является успешно функционирующий Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Президент выразил искреннюю благодарность за оказанную Беларуси поддержку в непростое для нашей страны время.-0-