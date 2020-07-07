Лукашенко: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минска, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, как за последние десятилетия развивалась инфраструктура столицы, включая завершение строительства Дворца Республики, возведение нового здания Национальной библиотеки.

Значительные усилия были приложены и для строительства современных спортивных объектов, что в том числе позволило на высоком уровне провести II Европейские игры. "Это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что все построенное останется и будущим поколениям минчан. "Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий", - сказал Президент.

"Вы помните стадион наш "Динамо" (наша национальная гордость), что там творилось, вы знаете. А Чижовка нынешняя… Это уже имя нарицательное было. Этим названием детей пугали тогда. Считалось, и во многом не без оснований, что в этом районе сплошное пьянство, криминал, зайти туда страшно было. Ну а нынешняя Чижовка - вы ее видите и можете, люди постарше, сравнить. То же самое Лошица, Уручье, Красный Бор... На этих местах мы построили самые продвинутые и современные микрорайоны", - напомнил Александр Лукашенко.-0-