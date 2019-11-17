Лукашенко: мир глобален, все перемещаются, и силой людей не удержишь

17 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на один из вопросов журналистов на избирательном участке, отметил глобальность современного мира и происходящих в нем процессов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства считает, что в настоящее время практически не существует стен и барьеров для передвижения и общения людей. Неправильно мешать, если кто-то желает поехать на работу за границу, в некоторых сферах, как наука, без международных контактов вообще невозможно развиваться, констатировал он.

Александр Лукашенко привел в качестве примера новости о том, что в Польше активно принимают на работу врачей из-за рубежа. "Недавно сами польские врачи возмутились, что иностранцев много приезжает. Посчитали. Оказывается, там слезы - около 200 белорусских врачей из среднего персонала туда уехали. А сколько вернулись…", - заметил Президент.

"Мир такой сейчас. Мир глобален. Все перемещаются туда-сюда. Силой не удержишь", - резюмировал белорусский лидер.-0-