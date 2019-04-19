Лукашенко: мировая торговля становится заложницей политических маневров

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировая торговля становится заложницей политических маневров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не обладаем большими запасами сырьевых ресурсов, поэтому тем более должны делать ставку на экспорт высокодоходных товаров и услуг. Но сегодня мало просто произвести хороший товар и найти рынок сбыта. Мировая торговля, к сожалению, становится заложницей политических маневров", - констатировал Александр Лукашенко.

Прошлый год Президент назвал годом торговых войн. "И в текущем году они продолжаются. Это не только санкционное противостояние. Используется широкий арсенал недопустимых мер - давление, дискриминация, шантаж, запреты, - обратил он внимание. - Некоторые страны ввели односторонние ограничения в торговле даже в отношении своих важнейших, ближайших внешнеэкономических партнеров. В том числе, как вы знаете, и по отношению к Беларуси".

По словам главы государства, важнейшей задачей для страны остается развитие экспорта. "При этом высокая доля внешнеторгового товарооборота не только приносит плоды, но и формирует риск зависимости от внешней конъюнктуры", - заметил Александр Лукашенко.

Поэтому так важно найти свои ниши на мировом рынке, производить товары и оказывать услуги, которые имеют устойчивый спрос, высокую конкурентоспособность, стабильную рентабельность. "Правительство должно предлагать эффективные, востребованные инструменты поддержки экспорта", - добавил Президент.-0-