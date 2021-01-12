Лукашенко: митрополит Филарет был настоящим героем Беларуси

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушедший из жизни митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси, был настоящим героем Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что лучшие черты национального характера белорусов - доброта и сострадание, трудолюбие и целеустремленность, отвага и самоотверженность, новаторство и гениальность - есть в каждом.

"Именно таким, настоящим героем Беларуси, искренним и открытым был наш владыка Филарет, которого мы, к сожалению, потеряли. Он стоял у истоков нашего сегодняшнего праздника, лично поддерживая всех лауреатов своим благословением", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в истории Беларуси митрополит Филарет навсегда останется примером самоотверженного служения христианским ценностям, которые объединяют белорусов.

"Быть достойными потомками нашего Филарета и других великих деятелей тысячелетней истории родной земли, сохранить связь времен и эпох, которая станет опорой для новых поколений, - наша общая цель", - заявил глава государства.

Память митрополита Филарета во время церемонии почтили минутой молчания.

Александр Лукашенко

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Он скончался в больнице 12 января 2021 года.

Герой Беларуси, православный церковный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) родился 21 марта 1935 года в Москве. Церковное служение начал в 1954 году иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. В 1959 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого и был рукоположен в иеромонаха. В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м - митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

Подвижническая просветительская деятельность почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народов отмечены высокими государственными наградами - орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими.

В 2006 году митрополиту было присвоено звание "Герой Беларуси".-0-