Лукашенко: мне глубоко наплевать, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента Беларуси Александра Лукашенко не волнует вопрос, считают ли его на Западе легитимным и как воспринимают. Об этом он заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

Журналист, в частности, поинтересовался, как во время состоявшихся ранее телефонных разговоров к главе белорусского государства обращалась и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.

"А чего это вас волнует? Господин Президент в Беларуси - он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о Президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает белорусский народ. Поэтому мне важно, как меня воспринимает мой народ, - подчеркнул белорусский лидер. - А что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин Президент". А я к ней обращался "госпожа Канцлер".

Александр Лукашенко также провел параллели с событиями во время прошлых президентских выборов в США: "Вы лучше разберитесь, как вы будете с Байденом общаться. Он для вас легитимен или нет? С моей точки зрения - нелегитимен. Вы видели, что происходило на выборах. Даже вы, Би-би-си, СNN, вы показывали, что там творилось: по почте голосовали, в мусорку складывали, в мусорный ящик, контейнеры эти бюллетени и так далее. Творились чудеса. Я провожу параллели, чтобы вы поняли, что мне глубоко наплевать на то, что обо мне сегодня думают в Англии или в США, или в Евросоюзе".-0-