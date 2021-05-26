Лукашенко: многолетние отношения между Минском и Тбилиси основываются на традициях взаимного уважения и конструктивного партнерства

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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"За годы суверенитета ваша страна достигла значительного прогресса в укреплении своей государственности и повышении авторитета на международной арене, выполняя важную роль в развитии региона и поддержании мира на Кавказе", - отметил глава государства.
В поздравлении говорится, что многолетние отношения между Минском и Тбилиси основываются на традициях взаимного уважения и конструктивного партнерства, что содействует выстраиванию тесных связей в различных областях.
"Приглашаем к более эффективному совместному использованию существующего потенциала в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и гуманитарной сфере", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-