Лукашенко: Могилевская область готова успешно решить все задачи агропромышленной отрасли

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019" в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Испокон веков на земле трудились и передавали свои традиции потомкам самые ответственные, добросовестные, мудрые люди. Благодарю всех, кто вырастил и собрал до последнего зернышка наш хлеб - самое ценное "белорусское золото", кто обеспечивает республику овощами, мясом и молоком", - говорится в приветствии.

Глава государства подчеркнул, что сельскохозяйственная продукция восточного региона страны поставляется в десятки стран мира и потенциал этой земли оценили крупные отечественные и международные производители.

"Убежден, Могилевщина готова успешно решить все поставленные перед ней задачи агропромышленной отрасли. Ведь главным ресурсом региона являются его жители, чьи трудолюбие и сила духа всегда направлены на благо родной Беларуси", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал труженикам села и их семьям крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и неизменной удачи во всех начинаниях.-0-