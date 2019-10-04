Лукашенко: Могилевский госуниверситет - один из ведущих центров исторического образования страны

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам торжественного собрания, посвященного 85-летию исторического образования в Могилевском государственном университете имени А.А.Кулешова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"История имеет важнейшее значение в жизни общества и государства. Ведь она не просто отражение прошлого. Это основа выбора пути развития страны с опорой на самоидентичность, уникальные духовные, культурные, нравственные ценности народа. В их формировании особая роль принадлежит профессиональным историкам: от школьных педагогов до ученых-академиков", - говорится в приветствии.

Глава государства подчеркнул, что благодаря плодотворному труду преподавателей в Могилевском государственном университете подготовлены многие заслуженные учителя, политологи, журналисты, государственные деятели. "Глубокие научные исследования, которые ведут выпускники исторического факультета, являются весомым вкладом в осмысление нашего национального наследия, воспитание у молодежи патриотизма и чувства гордости за прошлое и настоящее Беларуси, - констатировал Президент. - Убежден, что и в дальнейшем университет сохранит высокий статус одного из ведущих центров исторического образования страны".

Александр Лукашенко пожелал студентам, сотрудникам и выпускникам вуза успехов в труде, достижения всех поставленных целей, здоровья и благополучия.-0-