Лукашенко: моя задача - уберечь государство и народ от войны

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с активом Витебской области назвал своей задачей обязательство уберечь государство и народ от войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в мире происходит постоянное нагнетание ситуации, идет противостояние между геополитическими игроками. Пандемия еще и обострила все противоречия.

"Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана. Поэтому моя задача - уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности, - заявил Президент. - Нужно действовать не рассчитывая ни на кого. Если помогут, это будет в плюс. Но надо рассчитывать только на себя".

Он обратил внимание и на вопросы территориальной обороны: "Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы. Поэтому новый губернатор, председатели райисполкомов, горисполкомов, вы знаете, что у нас есть территориальная оборона и территориальные войска".

Александр Лукашенко поручил уделить этому вопросу внимание, начиная от персонального состава и заканчивая вопросами составления соответствующих планов и материального обеспечения. "Посмотрите те объекты, которые вам придется защищать в случае чего на местах. Во всем разберитесь", - сказал он.

Настораживает Президента и возможность в современных реалиях кибератак, что, если не принимать необходимых мер защиты, может привести к самым серьезным последствиям. "Поэтому подумайте, как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее", - поручил глава государства.-0-